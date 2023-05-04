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Жильё в Банг Саре, Таиланд

12 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/8 Этаж
€ 84,879
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/8 Этаж
€ 84,879
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/8 Этаж
€ 116,719
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/8 Этаж
€ 84,879
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/8 Этаж
€ 111,412
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/8 Этаж
€ 108,759
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 2/8 Этаж
€ 127,332
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 2/8 Этаж
€ 108,759
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 1/8 Этаж
€ 116,719
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 1/8 Этаж
€ 124,678
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 1/8 Этаж
€ 116,719
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 2 спальни в Банг Саре, Таиланд
Квартира 2 спальни
Банг Саре, Таиланд
3 Количество комнат 2 ванных комнат 58 м² 1/8 Этаж
€ 205,950
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
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