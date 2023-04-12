Купить квартиру с бассейном в Таиланде

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199 объектов найдено
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Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
212 м²
3/3 Этаж
€ 505,097
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
120 м²
2/3 Этаж
€ 173,711
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
24 м²
1/7 Этаж
€ 116,146
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
35 м²
2/7 Этаж
€ 155,297
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
25 м²
2/7 Этаж
€ 155,297
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
104 м²
1/5 Этаж
€ 400,871
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
338 м²
€ 1,491,646
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 7
€ 418,157
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
34 м²
Количество этажей 7
€ 105,723
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
342 м²
€ 775,017
Это свойство - пентхаус SqM со спальнями и ванными комнатами, которые доступны для продажи.&…
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
65 м²
4/6 Этаж
€ 320,697
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
62 м²
4/6 Этаж
€ 307,334
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
72 м²
3/8 Этаж
€ 219,143
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
50 м²
1/7 Этаж
€ 192,151
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
103 м²
1/7 Этаж
€ 397,931
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
54 м²
3/6 Этаж
€ 296,163
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
75 м²
3/6 Этаж
€ 367,438
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
62 м²
3/6 Этаж
€ 267,247
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат
75 м²
€ 333,978
В Sunshine Beach есть инвестиционная зона, которая будет находиться под управлением 5-звезд…
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
220 м²
€ 481,045
RESALE. Идиллический тропический сад на склоне холма, расположенный в нескольких минутах езд…
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
52 м²
3/6 Этаж
€ 187,073
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат
36 м²
2/8 Этаж
€ 117,575
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат
240 м²
2/5 Этаж
Цена по запросу
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
267 м²
1/3 Этаж
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
2/3 Этаж
€ 111,916
2-х спальная полностью меблированная квартира (freehold - форма полной собственности) …
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
231 м²
2/3 Этаж
Цена по запросу
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
204 м²
Цена по запросу
The Villas Overlooking Layan - эксклюзивный жилой комплекс с прекрасным видом на Андаманское…
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 467,683
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат
83 м²
2/4 Этаж
€ 280,610
Предваем Вашему въеманий новент, от имени из самых из престных и престишных застроисков на с…
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат
96 м²
2/4 Этаж
€ 291,300
Представляем Вашему вламанию новов порокт, от одного из самых известичных и престишных застр…
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