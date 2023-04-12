Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Таиланде

пентхаусы
1
кондо
906
квартиры-студии
25
однокомнатные
677
двухкомнатные
441
трехкомнатные
141
четырехкомнатные
30
Квартира В архив
Очистить
113 объектов найдено
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 45 м² 5/7 Этаж
€ 138,969
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 106,899
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 113 м² 3/3 Этаж
Цена по запросу
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 3
€ 104,226
Кондо 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 595 м² Количество этажей 2
€ 1,389,686
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 32 м² 3/7 Этаж
€ 62,135
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 45 м² 2/7 Этаж
€ 165,667
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 30 м² 2/7 Этаж
€ 114,890
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 58 м² 2/7 Этаж
€ 197,736
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 22 м² 2/7 Этаж
€ 42,883
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 22 м² 2/7 Этаж
€ 41,554
Квартира 1 спальня с видом на поле для гольфав Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с видом на поле для гольфа
Кату, Таиланд
1 ванных комнат 76 м²
€ 80,174
С балкона этого 6-этажного одноэтажного кондоминиума, расположенного в самом конце относител…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 69 м² 8/15 Этаж
€ 96,744
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 3
€ 614,669
  спальни C типа единиц на Высотах, предлагая желанный иностранный титул за собственность вм…
Кондо 3 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
3 ванных комнат 414 м² Количество этажей 3
€ 1,068,989
Кондо 1 спальняв Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 67 Этаж
€ 72,335
Самый высокий и грандиозный кондоминиум в Паттайе - Гранд Соляр (Grand Solaire Pattaya), пре…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 113 м² 3/3 Этаж
€ 280,610
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 66 м² 2/3 Этаж
€ 157,676
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 36 м² 2/8 Этаж
€ 117,575
Кондо 1 спальняв Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 13/24 Этаж
€ 74,801
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в кондоминиуме Cosy Beach View на холме Прату…
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 240 м² 2/5 Этаж
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 49 м²
€ 192,418
RESALE. Кондо-проект расположен на холме в нескольких минутах ходьбы от пляжа Сурин, откуда …
Квартира 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 99 м²
€ 313,748
Идеально расположенный всего в нескольких метрах от пляжа Бангао и с собственным пляжным рай…
Кондов Ko Samui, Таиланд
Кондо
Ko Samui, Таиланд
4 Этаж
€ 74,000
Уникальный проект на Самуи!   доходность 10% - 12% & nbsp; в год. & nbsp; функц…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/3 Этаж
€ 117,448
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 40 м² 4/8 Этаж
€ 142,788
Квартира 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Квартира 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 2/3 Этаж
€ 111,916
2-х спальная полностью меблированная квартира (freehold - форма полной собственности)  …
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 32 м² 6/7 Этаж
€ 102,937
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 31 м² 5/7 Этаж
€ 97,021
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 42 м² 3/6 Этаж
€ 119,663
Данный варт отличано отходной тем, кто путештештвут с детьми и предочит уставясья в сейней, …

Регионы с недвижимостью на продажу

Пхукет
Пхукет
Патонг
Чонбури
Паттайя
Кату
Ko Samui
Сураттани

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти