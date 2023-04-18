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Купить вилла с видом на море в Самуи, Таиланд

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2 объекта найдено
Виллав Самуи, Таиланд
Вилла
Самуи, Таиланд
700 м²
€ 415,000
Таиланд о-в Самуи &nbsp; Отдельная вилла в джунглях &nbsp; От…
Виллав Самуи, Таиланд
Вилла
Самуи, Таиланд
1 300 м²
€ 1,380,000
Таиланд о-в Самуи &nbsp; Огромная вилла с бассейном "infinity" …

Параметры недвижимости в Самуи, Таиланд

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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