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Квартиры в Гаосюн, Тайвань

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с балконом в , Тайвань
Квартира 1 комната с балконом
, Тайвань
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/9
Новостройка, Ок тепа Соҳил буйи, квартира 1 комнатная
€49,979

Параметры недвижимости в Гаосюн, Тайвань

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