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Виллы с бассейном в Швейцарии

Тичино
3
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Швейцария, Швейцария
Вилла 4 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 750 м²
€ 5,148,783

Параметры недвижимости в Швейцарии

рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
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