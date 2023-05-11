Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Виллы

Виллы с видом на море в Швейцарии

Тичино
3
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 12 спален в Швейцария, Швейцария
Вилла 12 спален
Швейцария, Швейцария
Количество спален 12
Площадь 800 м²
€ 10,137,700

Параметры недвижимости в Швейцарии

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти