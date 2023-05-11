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10 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Швейцария, Швейцария
3
380 м²
€ 2,746,533
Вилла 3 спальни
Швейцария, Швейцария
3
220 м²
€ 5,056,841
Вилла 6 спален
Швейцария, Швейцария
6
330 м²
€ 6,312,000
Вилла 4 спальни
Швейцария, Швейцария
4
750 м²
€ 5,148,783
Вилла 12 спален
Швейцария, Швейцария
12
800 м²
€ 10,137,700
Вилла
Швейцария, Швейцария
7 м²
€ 7,473,082
Вилла 14 спален
Швейцария, Швейцария
14
450 м²
€ 8,572,400
Вилла 5 спален
Женева, Швейцария
5
1 412 м²
€ 25,832,641
Вилла 5 спален
Лугано, Швейцария
5
450 м²
€ 5,391,442
Вилла 4 спальни
Brissago, Швейцария
4
450 м²
€ 8,419,042
Параметры недвижимости в Швейцарии
с бассейном
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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