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Виллы возле озера в Швейцарии

Тичино
3
Вилла В архив
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10 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Швейцария, Швейцария
Вилла 3 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 380 м²
€ 2,746,533
Вилла 3 спальни в Швейцария, Швейцария
Вилла 3 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 220 м²
€ 5,056,841
Вилла 6 спален в Швейцария, Швейцария
Вилла 6 спален
Швейцария, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 330 м²
€ 6,312,000
Вилла 4 спальни в Швейцария, Швейцария
Вилла 4 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 750 м²
€ 5,148,783
Вилла 12 спален в Швейцария, Швейцария
Вилла 12 спален
Швейцария, Швейцария
Количество спален 12
Площадь 800 м²
€ 10,137,700
Вилла в Швейцария, Швейцария
Вилла
Швейцария, Швейцария
Площадь 7 м²
€ 7,473,082
Вилла 14 спален в Швейцария, Швейцария
Вилла 14 спален
Швейцария, Швейцария
Количество спален 14
Площадь 450 м²
€ 8,572,400
Вилла 5 спален в Женева, Швейцария
Вилла 5 спален
Женева, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 1 412 м²
€ 25,832,641
Вилла 5 спален в Лугано, Швейцария
Вилла 5 спален
Лугано, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 450 м²
€ 5,391,442
Вилла 4 спальни в Brissago, Швейцария
Вилла 4 спальни
Brissago, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 450 м²
€ 8,419,042

Параметры недвижимости в Швейцарии

с бассейном
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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