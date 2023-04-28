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Жильё в Веве, Швейцария

2 объекта найдено
Дом 6 спален в Веве, Швейцария
Дом 6 спален
Веве, Швейцария
456 м²
€ 3,700,000
Прекрасный дом находится в спокойном, современном и очень престижном районе в Веве, Во. Маг…
Дом 5 спален в Веве, Швейцария
Дом 5 спален
Веве, Швейцария
315 м²
€ 2,445,000
Превосходный дом с видом на озеро и горы расположен на высотах Мон Пелерин, всего в 10-ти м…
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