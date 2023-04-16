Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Во
  4. Виллы

Купить вилла в Во, Швейцария

Лозанна
1
Монтрё
1
Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Монтрё, Швейцария
Вилла 3 спальни
Монтрё, Швейцария
4 ванных комнат 210 м² Количество этажей 3
€ 2,790,000
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
Вилла 6 спаленв Лозанна, Швейцария
Вилла 6 спален
Лозанна, Швейцария
350 м²
€ 3,181,257
Прекрасная вилла находится неподалеку от Лозанны, кантон Во. Международные школы, гольф-клуб…

Параметры недвижимости в Во, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти