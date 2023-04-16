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Купить недвижимость с бассейном в Во, Швейцария

Монтрё
13
Лозанна
11
Веве
2
Ла Тур-де-Пей
1
Пюли
1
3 объекта найдено
Дом 6 спаленв Веве, Швейцария
Дом 6 спален
Веве, Швейцария
456 м²
€ 3,700,000
Прекрасный дом находится в спокойном, современном и очень престижном районе в Веве, Во. Маг…
Дом 4 спальнив Vich, Швейцария
Дом 4 спальни
Vich, Швейцария
800 м²
€ 2,387,452
Красивый дом 19 века находится в городе Поми, Во. До всей необходимой инфраструктуры: магази…
Дом 4 спальнив Vich, Швейцария
Дом 4 спальни
Vich, Швейцария
800 м²
€ 2,400,000
Прекрасный дом 19-ого века располагается в городе Поми, Швейцария. Общая жилая площадь соста…

Параметры недвижимости в Во, Швейцария

рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитное
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