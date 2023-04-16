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Купить недвижимость с видом на море в Во, Швейцария

Монтрё
13
Лозанна
11
Веве
2
Ла Тур-де-Пей
1
Пюли
1
1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Монтрё, Швейцария
Квартира 3 спальни
Монтрё, Швейцария
126 м²
€ 800,000
Великолепная квартира расположена в Монтрё, Швейцария. Квартира расположена в центре живопис…

Параметры недвижимости в Во, Швейцария

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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