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Купить особняк в Во, Швейцария

Монтрё
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3 объекта найдено
Особняк 6 спаленв Монтрё, Швейцария
Особняк 6 спален
Монтрё, Швейцария
4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 4
€ 3,900,000
Великолепное сочетание изысканности и элегантности! Этот красивый дом расположен в знаменито…
Особняк 2 спальнив Монтрё, Швейцария
Особняк 2 спальни
Монтрё, Швейцария
2 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 2,495,000
Отличное расположение с прекрасным видом на озеро. Расположенная в очаровательной деревне Бр…
Особняк 6 спаленв District de Lausanne, Швейцария
Особняк 6 спален
District de Lausanne, Швейцария
3 ванных комнат 430 м² Количество этажей 3
€ 5,000,000
Этот роскошный просторный особняк имеет прекрасное местоположение и прекрасный вид на озеро …

Параметры недвижимости в Во, Швейцария

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