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Купить дом возле озера в Во, Швейцария

Монтрё
12
Лозанна
11
Веве
2
Ла Тур-де-Пей
1
Пюли
1
3 объекта найдено
Шале 8 спаленв Монтрё, Швейцария
Шале 8 спален
Монтрё, Швейцария
400 м²
€ 5,399,877
Роскошный особняк располагается в нескольких минутах езды от крупного города Монтрё, Во. Вил…
Дом 8 спаленв Монтрё, Швейцария
Дом 8 спален
Монтрё, Швейцария
800 м²
€ 12,035,200
Шикарный дом площадью 800 кв.м расположен в Монтре, Швейцария. В доме 12 комнат, 8 спален, 7…
Дом 7 спаленв Лозанна, Швейцария
Дом 7 спален
Лозанна, Швейцария
505 м²
€ 5,900,000
Красивый дом находится в Лозанне, Во. Из дома открывается великолепный вид на озеро и Альпы…

Параметры недвижимости в Во, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
недорогая
элитное
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