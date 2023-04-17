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Купить вилла возле озера в Тичино, Швейцария

Circolo dell Isole
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2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Лугано, Швейцария
Вилла 5 спален
Лугано, Швейцария
450 м²
€ 5,391,442
Прекрасная вилла с панорамным видом на озеро расположена в тихом и уединенном месте в нескол…
Вилла 4 спальнив Brissago, Швейцария
Вилла 4 спальни
Brissago, Швейцария
450 м²
€ 8,419,042
Элегантная вилла, оформленная в средиземноморском стиле, находится на популярном курорте Бри…

Параметры недвижимости в Тичино, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
недорогая
элитное
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