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Купить квартиру в Тичино, Швейцария

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4 объекта найдено
Квартирав Лугано, Швейцария
Квартира
Лугано, Швейцария
730 м²
€ 13,938,950
Шикарные апартаменты в городе Агра в Швейцарии. Дом, в котором располагаются апартаменты, на…
Пентхаус 3 спальнив Лугано, Швейцария
Пентхаус 3 спальни
Лугано, Швейцария
145 м²
€ 5,164,300
Роскошный пентхаус с панорамным видом на озеро расположен в Лугано, Швейцария. Эксклюзивная …
Квартира 6 спаленв Лугано, Швейцария
Квартира 6 спален
Лугано, Швейцария
683 м²
€ 13,942,100
Роскошная меблированная квартира, состоящая из трех апартаментов, расположена в престижном р…
Квартира 4 спальнив Лугано, Швейцария
Квартира 4 спальни
Лугано, Швейцария
229 м²
€ 3,317,600
Отличные апартаменты, расположенные в доме, находятся в престижном районе города Лугано в Шв…

Параметры недвижимости в Тичино, Швейцария

рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитное
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