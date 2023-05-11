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Жильё с бассейном в Швейцарии

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5 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Швейцария, Швейцария
Вилла 4 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 750 м²
€ 5,148,783
Дом 6 спален в Женева, Швейцария
Дом 6 спален
Женева, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 540 м²
€ 9,900,000
Дом 6 спален в Веве, Швейцария
Дом 6 спален
Веве, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 456 м²
€ 3,700,000
Дом 4 спальни в Vich, Швейцария
Дом 4 спальни
Vich, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 800 м²
€ 2,387,452
Дом 4 спальни в Vich, Швейцария
Дом 4 спальни
Vich, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 800 м²
€ 2,400,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Во
Монтрё
Лозанна
Тичино
Вале
Женева
Circolo dell Isole

Параметры недвижимости в Швейцарии

рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
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