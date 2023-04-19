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Купить недвижимость в Sierre, Швейцария

Anniviers
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1 объект найдено
Шале 6 спаленв Zinal, Швейцария
Шале 6 спален
Zinal, Швейцария
400 м²
€ 4,530,405
Прекрасное шале располагается в городе Зеналь, Вале. Из дома открывается потрясающий вид на …

Параметры недвижимости в Sierre, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
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