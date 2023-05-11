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Жильё с видом на море в Швейцарии

квартиры
17
дома
87
6 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Швейцария, Швейцария
Пентхаус 2 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 2
Площадь 180 м²
€ 4,090,870
Шале 5 спален в Швейцария, Швейцария
Шале 5 спален
Швейцария, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 1 068 м²
€ 3,600,000
Вилла 12 спален в Швейцария, Швейцария
Вилла 12 спален
Швейцария, Швейцария
Количество спален 12
Площадь 800 м²
€ 10,137,700
Пентхаус 3 спальни в Лугано, Швейцария
Пентхаус 3 спальни
Лугано, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 145 м²
€ 5,164,300
Квартира 2 спальни в Санкт-Мориц, Швейцария
Квартира 2 спальни
Санкт-Мориц, Швейцария
Количество спален 2
Площадь 209 м²
€ 3,118,200
Квартира 3 спальни в Монтрё, Швейцария
Квартира 3 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 126 м²
€ 800,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Во
Монтрё
Лозанна
Тичино
Вале
Женева
Circolo dell Isole

Параметры недвижимости в Швейцарии

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с видом на озеро
недорогая
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