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Квартиры в Шаффхаузен, Швейцария

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Параметры недвижимости в Шаффхаузен, Швейцария

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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