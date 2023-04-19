Купить недвижимость в Шаффхаузен, Швейцария

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Параметры недвижимости в Шаффхаузен, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитное
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