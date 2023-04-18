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Купить недвижимость с видом на море в Санкт-Мориц, Швейцария

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Санкт-Мориц, Швейцария
Квартира 2 спальни
Санкт-Мориц, Швейцария
209 м²
€ 3,118,200
Отличный апартамент общей площадью 209 кв.м расположен в 4 км от Санкт Морица, Швейцария. В …

Параметры недвижимости в Санкт-Мориц, Швейцария

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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