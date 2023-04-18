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Купить шале в Санкт-Мориц, Швейцария

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1 объект найдено
Шале 8 спаленв Санкт-Мориц, Швейцария
Шале 8 спален
Санкт-Мориц, Швейцария
500 м²
€ 22,100,000
Чудесное традиционное шале расположено в самом сердце Санкт-Морица. Из него открываются пот…

Параметры недвижимости в Санкт-Мориц, Швейцария

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
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