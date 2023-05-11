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Пентхаусы возле озера в Швейцарии

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2 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Швейцария, Швейцария
Пентхаус 2 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 2
Площадь 180 м²
€ 4,090,870
Пентхаус 3 спальни в Лугано, Швейцария
Пентхаус 3 спальни
Лугано, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 145 м²
€ 5,164,300

Параметры недвижимости в Швейцарии

рядом с пляжем
недорогая
элитная
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