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Жильё с видом на горы в Швейцарии

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Цуг, Швейцария
Пентхаус 3 спальни
Цуг, Швейцария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
€ 6,500,000
Penthouse - 210sqm plus 17sqm office/hobbyraum & keller plus 80sqm Terrasse&nb…

Регионы с недвижимостью на продажу

Во
Монтрё
Лозанна
Тичино
Вале
Женева
Circolo dell Isole

Параметры недвижимости в Швейцарии

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
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