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Швейцария
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District de la Riviera-Pays-d Enhaut
Монтрё
Купить недвижимость возле озера в Монтрё, Швейцария
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3 объекта найдено
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Шале 8 спален
Монтрё, Швейцария
400 м²
€ 5,399,877
Роскошный особняк располагается в нескольких минутах езды от крупного города Монтрё, Во. Вил…
Дом 8 спален
Монтрё, Швейцария
800 м²
€ 12,035,200
Шикарный дом площадью 800 кв.м расположен в Монтре, Швейцария. В доме 12 комнат, 8 спален, 7…
Квартира 3 спальни
Монтрё, Швейцария
126 м²
€ 800,000
Великолепная квартира расположена в Монтрё, Швейцария. Квартира расположена в центре живопис…
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