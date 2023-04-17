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Купить недвижимость возле озера в Монтрё, Швейцария

3 объекта найдено
Шале 8 спаленв Монтрё, Швейцария
Шале 8 спален
Монтрё, Швейцария
400 м²
€ 5,399,877
Роскошный особняк располагается в нескольких минутах езды от крупного города Монтрё, Во. Вил…
Дом 8 спаленв Монтрё, Швейцария
Дом 8 спален
Монтрё, Швейцария
800 м²
€ 12,035,200
Шикарный дом площадью 800 кв.м расположен в Монтре, Швейцария. В доме 12 комнат, 8 спален, 7…
Квартира 3 спальнив Монтрё, Швейцария
Квартира 3 спальни
Монтрё, Швейцария
126 м²
€ 800,000
Великолепная квартира расположена в Монтрё, Швейцария. Квартира расположена в центре живопис…
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