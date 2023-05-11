Швейцария
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Швейцарии
Дом в Швейцарии
Вилла
Шале
Земельные участки в Швейцарии
Элитная недвижимость в Швейцарии
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Швейцарии
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Швейцарии
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Швейцария
Особняки
Особняки с бассейном в Швейцарии
Во
3
Особняк
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 6 спален
Лозанна, Швейцария
6
350 м²
€ 2,874,670
Вилла 14 спален
Швейцария, Швейцария
14
450 м²
€ 7,746,253
Шале 6 спален
Zinal, Швейцария
6
400 м²
€ 4,093,797
Вилла 5 спален
Лугано, Швейцария
5
450 м²
€ 4,871,853
Вилла 3 спальни
Швейцария, Швейцария
3
380 м²
€ 2,481,842
Квартира 5 спален
Швейцария, Швейцария
5
370 м²
€ 4,394,293
Дом 7 спален
District de Lausanne, Швейцария
7
6
650 м²
3
€ 902,653
Дом
Женева, Швейцария
900 м²
€ 33,434,203
Шале 5 спален
Швейцария, Швейцария
5
1 068 м²
€ 3,253,058
Дом 7 спален
Лозанна, Швейцария
7
505 м²
€ 5,331,400
Дом
Женева, Швейцария
1 100 м²
€ 22,353,927
Вилла 3 спальни
Швейцария, Швейцария
3
292 м²
€ 2,056,087
Параметры недвижимости в Швейцарии
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты