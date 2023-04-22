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Дома возле озера в Лозанна, Швейцария

1 объект найдено
Дом 7 спален в Лозанна, Швейцария
Дом 7 спален
Лозанна, Швейцария
505 м²
€ 5,900,000
Красивый дом находится в Лозанне, Во. Из дома открывается великолепный вид на озеро и Альпы…

Параметры недвижимости в Лозанна, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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