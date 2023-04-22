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Жильё в Лозанна, Швейцария

11 объектов найдено
Дом в Лозанна, Швейцария
Дом
Лозанна, Швейцария
3 м²
€ 2,331,000
Красивый дом, сочетающий в себе современность, комфорт и функциональность, расположен в Ле …
Дом 7 спален в Лозанна, Швейцария
Дом 7 спален
Лозанна, Швейцария
500 м²
€ 7,730,000
Отличный дом в городе Лютри, пригород Лозанны, Швейцария. Жилая площадь составляет 500 кв. м…
Дом 7 спален в Лозанна, Швейцария
Дом 7 спален
Лозанна, Швейцария
505 м²
€ 5,900,000
Красивый дом находится в Лозанне, Во. Из дома открывается великолепный вид на озеро и Альпы…
Дом 6 спален в Лозанна, Швейцария
Дом 6 спален
Лозанна, Швейцария
350 м²
€ 3,232,000
Чудесный дом рядом с гольф-полями в Лозанне. Общая жилая площадь составляет 350 кв. м. На ви…
Дом 5 спален в Лозанна, Швейцария
Дом 5 спален
Лозанна, Швейцария
300 м²
€ 2,833,607
Прекрасный современный дом расположен в тихом уголке Лозанны всего в двух минутах от достоп…
Дом 6 спален в Лозанна, Швейцария
Дом 6 спален
Лозанна, Швейцария
459 м²
€ 2,912,000
Красивый дом, расположенный в тихом районе на холмах Лозанны, находится в Швейцарии. Лозанна…
Дом 5 спален в Лозанна, Швейцария
Дом 5 спален
Лозанна, Швейцария
386 м²
€ 2,479,454
Восхитительный дом 18 века находится неподалеку от Лозанны, в городе Лютри, Во. До центра Ло…
Дом 5 спален в Лозанна, Швейцария
Дом 5 спален
Лозанна, Швейцария
386 м²
€ 2,490,000
Симпатичный дом в пригороде Лозанны (Лютри), Швейцария. Дом расположен в живописной местност…
Дом 4 спальни в Лозанна, Швейцария
Дом 4 спальни
Лозанна, Швейцария
220 м²
€ 2,522,500
Чудесный дом площадью 220 кв.м расположен в городе Форел (Лаво) недалеко от Лозанны, кантон …
Дом 6 спален в Лозанна, Швейцария
Дом 6 спален
Лозанна, Швейцария
350 м²
€ 2,292,000
Семейный дом расположен в живописном месте в жилом районе неподалёку от гольф-клуба Лозанны.…
Вилла 6 спален в Лозанна, Швейцария
Вилла 6 спален
Лозанна, Швейцария
350 м²
€ 3,181,257
Прекрасная вилла находится неподалеку от Лозанны, кантон Во. Международные школы, гольф-клуб…

Параметры недвижимости в Лозанна, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
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