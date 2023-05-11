Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Дома

Дома возле озера в Швейцарии

виллы
20
особняки
3
шале
9
18 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Швейцария, Швейцария
Вилла 3 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 380 м²
€ 2,746,533
Вилла 6 спален в Швейцария, Швейцария
Вилла 6 спален
Швейцария, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 330 м²
€ 6,312,000
Вилла 3 спальни в Швейцария, Швейцария
Вилла 3 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 220 м²
€ 5,056,841
Вилла 4 спальни в Швейцария, Швейцария
Вилла 4 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 750 м²
€ 5,148,783
Дом 7 спален в Швейцария, Швейцария
Дом 7 спален
Швейцария, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 360 м²
€ 3,837,976
Дом 4 спальни в Швейцария, Швейцария
Дом 4 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 385 м²
€ 2,385,027
Вилла 12 спален в Швейцария, Швейцария
Вилла 12 спален
Швейцария, Швейцария
Количество спален 12
Площадь 800 м²
€ 10,137,700
Вилла в Швейцария, Швейцария
Вилла
Швейцария, Швейцария
Площадь 7 м²
€ 7,473,082
Вилла 14 спален в Швейцария, Швейцария
Вилла 14 спален
Швейцария, Швейцария
Количество спален 14
Площадь 450 м²
€ 8,572,400
Шале 7 спален в Женева, Швейцария
Шале 7 спален
Женева, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 900 м²
€ 54,914,003
Шале 8 спален в Монтрё, Швейцария
Шале 8 спален
Монтрё, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 400 м²
€ 5,399,877
Дом 8 спален в Монтрё, Швейцария
Дом 8 спален
Монтрё, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 800 м²
€ 12,035,200
Дом 6 спален в Женева, Швейцария
Дом 6 спален
Женева, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 540 м²
€ 9,900,000
Дом 7 спален в Лозанна, Швейцария
Дом 7 спален
Лозанна, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 505 м²
€ 5,900,000
Дом 3 спальни в Лугано, Швейцария
Дом 3 спальни
Лугано, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 220 м²
€ 1,827,608
Вилла 5 спален в Женева, Швейцария
Вилла 5 спален
Женева, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 1 412 м²
€ 25,832,641
Вилла 5 спален в Лугано, Швейцария
Вилла 5 спален
Лугано, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 450 м²
€ 5,391,442
Вилла 4 спальни в Brissago, Швейцария
Вилла 4 спальни
Brissago, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 450 м²
€ 8,419,042

Регионы с недвижимостью на продажу

Во
Монтрё
Лозанна
Женева
Тичино
Circolo dell Isole
Вале

Параметры недвижимости в Швейцарии

с бассейном
рядом с пляжем
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти