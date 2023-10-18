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Виллы в Женева, Швейцария

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3 объекта найдено
Вилла 8 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 8 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Престижный дом с захватывающими дух видами, в отличном состоянии. Этот потрясающий, спроект…
€20,00 млн
Вилла 5 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Этот великолепный дом расположен в эксклюзивном районе, в самом сердце Вандевра, всего в нес…
€6,90 млн
Вилла 5 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Современная вилла с видом на озеро. Эта привлекательная вилла с современной архитектурой, св…
€9,00 млн

Параметры недвижимости в Женева, Швейцария

с бассейном
с видом на озеро
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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