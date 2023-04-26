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Виллы в Женева, Швейцария

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Женева, Швейцария
Вилла 5 спален
Женева, Швейцария
1 412 м²
€ 25,832,641
Роскошная вилла с видом на Женевское озеро расположена в часе езды от города Женева, Швейцар…

Параметры недвижимости в Женева, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
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