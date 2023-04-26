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Жильё с бассейном в Женева, Швейцария

Каруж
2
1 объект найдено
Дом 6 спален в Женева, Швейцария
Дом 6 спален
Женева, Швейцария
540 м²
€ 9,900,000
Роскошный дом находится в Женеве, в красивом месте, рядом с озером, окруженный деревьями, г…

Параметры недвижимости в Женева, Швейцария

рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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