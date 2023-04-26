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Дома возле озера в Женева, Швейцария

Каруж
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3 объекта найдено
Шале 7 спален в Женева, Швейцария
Шале 7 спален
Женева, Швейцария
900 м²
€ 54,914,003
Исключительный особняк в Живрене, Швейцария. Главный дом площадью около 900 кв. м. был постр…
Дом 6 спален в Женева, Швейцария
Дом 6 спален
Женева, Швейцария
540 м²
€ 9,900,000
Роскошный дом находится в Женеве, в красивом месте, рядом с озером, окруженный деревьями, г…
Вилла 5 спален в Женева, Швейцария
Вилла 5 спален
Женева, Швейцария
1 412 м²
€ 25,832,641
Роскошная вилла с видом на Женевское озеро расположена в часе езды от города Женева, Швейцар…

Параметры недвижимости в Женева, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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