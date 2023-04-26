Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Женева
  4. Дома

Дома в Женева, Швейцария

Каруж
2
6 объектов найдено
Дом 4 спальни в Каруж, Швейцария
Дом 4 спальни
Каруж, Швейцария
2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 3
€ 1,290,000
Этот великолепный просторный и изящный дом 18-го века, расположенный в самом центре деревни …
Дом 5 спален в Каруж, Швейцария
Дом 5 спален
Каруж, Швейцария
5 ванных комнат 470 м² Количество этажей 4
€ 4,357,000
4-этажный дом, площадью 470 м², комнаты: 9, спальни: 5, балкон, терраса. Планировка: ва…
Шале 7 спален в Женева, Швейцария
Шале 7 спален
Женева, Швейцария
900 м²
€ 54,914,003
Исключительный особняк в Живрене, Швейцария. Главный дом площадью около 900 кв. м. был постр…
Шале 10 спален в Женева, Швейцария
Шале 10 спален
Женева, Швейцария
670 м²
€ 5,000,000
Роскошный особняк середины прошлого века находится в пригороде Женевы недалеко от магазинов,…
Дом 6 спален в Женева, Швейцария
Дом 6 спален
Женева, Швейцария
540 м²
€ 9,900,000
Роскошный дом находится в Женеве, в красивом месте, рядом с озером, окруженный деревьями, г…
Вилла 5 спален в Женева, Швейцария
Вилла 5 спален
Женева, Швейцария
1 412 м²
€ 25,832,641
Роскошная вилла с видом на Женевское озеро расположена в часе езды от города Женева, Швейцар…

Параметры недвижимости в Женева, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти