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Шале в Женева, Швейцария

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2 объекта найдено
Шале 7 спален в Женева, Швейцария
Шале 7 спален
Женева, Швейцария
900 м²
€ 54,914,003
Исключительный особняк в Живрене, Швейцария. Главный дом площадью около 900 кв. м. был постр…
Шале 10 спален в Женева, Швейцария
Шале 10 спален
Женева, Швейцария
670 м²
€ 5,000,000
Роскошный особняк середины прошлого века находится в пригороде Женевы недалеко от магазинов,…

Параметры недвижимости в Женева, Швейцария

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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