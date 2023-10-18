Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Швейцария
  4. Женева
  5. Квартиры

Квартиры в Женева, Швейцария

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Лозанна, Швейцария
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лозанна, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Чудесный дом площадью 220 кв.м расположен в городе Форел (Лаво) недалеко от Лозанны, кантон …
€2,36 млн
Вилла с мебелью, с садом, с личным бассейном в Швейцария, Швейцария
Вилла с мебелью, с садом, с личным бассейном
Швейцария, Швейцария
Площадь 7 м²
Уникальная вилла с видом на Цюрихское озеро и горы находится в городе Майлен, Швейцария. Вил…
€7,00 млн
Квартира 1 комната в Moehlin, Швейцария
Квартира 1 комната
Moehlin, Швейцария
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Срочно продам свою 1 комнатную квартиру На 2 этаже Состояние Чистое Квартира находится на т…
€42,089
Дом 6 спален с гаражом, с садом, с личным бассейном в Ла Тур-де-Пей, Швейцария
Дом 6 спален с гаражом, с садом, с личным бассейном
Ла Тур-де-Пей, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 310 м²
Роскошный дом находится в окружении шикарного сада в Ла Тур-де-Пей, Во. На территории есть …
€3,75 млн
Дом 4 спальни в Монтрё, Швейцария
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Дом площадью 150 m², комнаты: 5, спальные комнаты: 4, терраса. С видом на горы. Планировка: …
€1,19 млн
Дом с мебелью, с гаражом, с садом в Лозанна, Швейцария
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Лозанна, Швейцария
Площадь 3 м²
Красивый дом, сочетающий в себе современность, комфорт и функциональность, расположен в Ле …
€2,18 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Швейцария, Швейцария
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 385 м²
Очаровательный дом находится в тихом и уединенном месте в коммуне Ардженьо в Швейцарии. На п…
€2,24 млн
Дом 5 спален в Монтрё, Швейцария
Дом 5 спален
Монтрё, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Красивый дом в престижном районе. Этот очаровательный дом расположен всего в нескольких мину…
€4,59 млн
Дом 6 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Веве, Швейцария
Дом 6 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Веве, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 456 м²
Прекрасный дом находится в спокойном, современном и очень престижном районе в Веве, Во. Маг…
€3,47 млн
Квартира с мебелью, с кондиционером, с садом в Лугано, Швейцария
Квартира с мебелью, с кондиционером, с садом
Лугано, Швейцария
Площадь 730 м²
Шикарные апартаменты в городе Агра в Швейцарии. Дом, в котором располагаются апартаменты, на…
€13,06 млн
Особняк 2 спальни в Монтрё, Швейцария
Особняк 2 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отличное расположение с прекрасным видом на озеро. Расположенная в очаровательной деревне Бр…
€2,34 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Швейцария, Швейцария
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Очаровательная вилла с видом на озеро и горы находится в швейцарском городе Минузио. В доме …
€4,74 млн

Параметры недвижимости в Женева, Швейцария

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти