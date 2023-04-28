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Швейцария
Во
округ Ньон
Жильё с бассейном в округ Ньон, Швейцария
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2 объекта найдено
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Дом 4 спальни
Vich, Швейцария
800 м²
€ 2,387,452
Красивый дом 19 века находится в городе Поми, Во. До всей необходимой инфраструктуры: магази…
Дом 4 спальни
Vich, Швейцария
800 м²
€ 2,400,000
Прекрасный дом 19-ого века располагается в городе Поми, Швейцария. Общая жилая площадь соста…
Параметры недвижимости в округ Ньон, Швейцария
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
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