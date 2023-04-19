Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Во
  4. District de Lavaux-Oron

Купить недвижимость в District de Lavaux-Oron, Швейцария

Пюли
1
1 объект найдено
Дом 7 спаленв Пюли, Швейцария
Дом 7 спален
Пюли, Швейцария
300 м²
€ 3,232,000
Дом с видом на озеро и горы располагается в городе Пюли, Швейцария. В доме 7 спален, 3 ванны…

Параметры недвижимости в District de Lavaux-Oron, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти