Купить вилла возле озера в District de Lausanne, Швейцария

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Параметры недвижимости в District de Lausanne, Швейцария
с бассейном
рядом с пляжем
недорогая
элитное
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