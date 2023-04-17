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Купить вилла возле озера в District de Lausanne, Швейцария

Лозанна
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Параметры недвижимости в District de Lausanne, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
недорогая
элитное
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