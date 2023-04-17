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Купить вилла в District de Lausanne, Швейцария

Лозанна
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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Лозанна, Швейцария
Вилла 6 спален
Лозанна, Швейцария
350 м²
€ 3,181,257
Прекрасная вилла находится неподалеку от Лозанны, кантон Во. Международные школы, гольф-клуб…

Параметры недвижимости в District de Lausanne, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитное
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