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Купить особняк в District de Lausanne, Швейцария

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1 объект найдено
Особняк 6 спаленв District de Lausanne, Швейцария
Особняк 6 спален
District de Lausanne, Швейцария
3 ванных комнат 430 м² Количество этажей 3
€ 5,000,000
Этот роскошный просторный особняк имеет прекрасное местоположение и прекрасный вид на озеро …

Параметры недвижимости в District de Lausanne, Швейцария

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