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Жильё с бассейном в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария

Монтрё
13
Веве
2
Ла Тур-де-Пей
1
1 объект найдено
Дом 6 спален в Веве, Швейцария
Дом 6 спален
Веве, Швейцария
456 м²
€ 3,700,000
Прекрасный дом находится в спокойном, современном и очень престижном районе в Веве, Во. Маг…

Параметры недвижимости в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария

рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
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