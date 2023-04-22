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Особняки в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария

Монтрё
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2 объекта найдено
Особняк 6 спален в Монтрё, Швейцария
Особняк 6 спален
Монтрё, Швейцария
4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 4
€ 3,900,000
Великолепное сочетание изысканности и элегантности! Этот красивый дом расположен в знаменито…
Особняк 2 спальни в Монтрё, Швейцария
Особняк 2 спальни
Монтрё, Швейцария
2 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 2,495,000
Отличное расположение с прекрасным видом на озеро. Расположенная в очаровательной деревне Бр…

Параметры недвижимости в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария

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