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Дома в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария

Монтрё
12
Веве
2
Ла Тур-де-Пей
1
15 объектов найдено
Дом 4 спальни в Монтрё, Швейцария
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
2 ванных комнат 150 м²
€ 1,275,000
Дом площадью 150 m², комнаты: 5, спальные комнаты: 4, терраса. С видом на горы. Планиро…
Особняк 6 спален в Монтрё, Швейцария
Особняк 6 спален
Монтрё, Швейцария
4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 4
€ 3,900,000
Великолепное сочетание изысканности и элегантности! Этот красивый дом расположен в знаменито…
Дом 4 спальни в Монтрё, Швейцария
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
4 ванных комнат 250 м²
€ 4,650,000
Эксклюзивный потрясающий дуплекс с захватывающими дух видами на озеро. Этот потрясающий дуп…
Дом 5 спален в Монтрё, Швейцария
Дом 5 спален
Монтрё, Швейцария
5 ванных комнат 240 м²
€ 4,900,000
Красивый дом в престижном районе. Этот очаровательный дом расположен всего в нескольких мину…
Вилла 3 спальни в Монтрё, Швейцария
Вилла 3 спальни
Монтрё, Швейцария
4 ванных комнат 210 м² Количество этажей 3
€ 2,790,000
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
Особняк 2 спальни в Монтрё, Швейцария
Особняк 2 спальни
Монтрё, Швейцария
2 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 2,495,000
Отличное расположение с прекрасным видом на озеро. Расположенная в очаровательной деревне Бр…
Шале 8 спален в Монтрё, Швейцария
Шале 8 спален
Монтрё, Швейцария
400 м²
€ 5,399,877
Роскошный особняк располагается в нескольких минутах езды от крупного города Монтрё, Во. Вил…
Дом 8 спален в Монтрё, Швейцария
Дом 8 спален
Монтрё, Швейцария
800 м²
€ 12,035,200
Шикарный дом площадью 800 кв.м расположен в Монтре, Швейцария. В доме 12 комнат, 8 спален, 7…
Дом 5 спален в Монтрё, Швейцария
Дом 5 спален
Монтрё, Швейцария
350 м²
€ 3,610,000
Очаровательный дом расположен в тихом жилом районе в городе Кларанс. Недвижимость, построенн…
Дом 6 спален в Ла Тур-де-Пей, Швейцария
Дом 6 спален
Ла Тур-де-Пей, Швейцария
310 м²
€ 4,000,000
Роскошный дом находится в окружении шикарного сада в Ла Тур-де-Пей, Во. На территории есть …
Дом 6 спален в Веве, Швейцария
Дом 6 спален
Веве, Швейцария
456 м²
€ 3,700,000
Прекрасный дом находится в спокойном, современном и очень престижном районе в Веве, Во. Маг…
Дом 5 спален в Монтрё, Швейцария
Дом 5 спален
Монтрё, Швейцария
420 м²
€ 3,300,000
Прекрасный дом 15 века и отреставрированный в 2010году находится в потрясающем городе Монтр…
Дом 7 спален в Монтрё, Швейцария
Дом 7 спален
Монтрё, Швейцария
380 м²
€ 3,075,678
Прекрасный дом находится в уединенном и безопасном месте на возвышенностях недалеко от горо…
Дом 4 спальни в Монтрё, Швейцария
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
240 м²
€ 2,700,000
Уютный домик в окружении романтичного зеленого пейзажа находится в Монтрё. Из дома открываю…
Дом 5 спален в Веве, Швейцария
Дом 5 спален
Веве, Швейцария
315 м²
€ 2,445,000
Превосходный дом с видом на озеро и горы расположен на высотах Мон Пелерин, всего в 10-ти м…

Параметры недвижимости в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
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