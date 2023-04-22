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Шале с бассейном в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария

Монтрё
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Параметры недвижимости в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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