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Виллы в Лугано, Швейцария

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Лугано, Швейцария
Вилла 5 спален
Лугано, Швейцария
450 м²
€ 5,391,442
Прекрасная вилла с панорамным видом на озеро расположена в тихом и уединенном месте в нескол…

Параметры недвижимости в Лугано, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
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