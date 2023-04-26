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Жильё возле озера в Лугано, Швейцария

4 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Лугано, Швейцария
Пентхаус 3 спальни
Лугано, Швейцария
145 м²
€ 5,164,300
Роскошный пентхаус с панорамным видом на озеро расположен в Лугано, Швейцария. Эксклюзивная …
Дом 3 спальни в Лугано, Швейцария
Дом 3 спальни
Лугано, Швейцария
220 м²
€ 1,827,608
Замечательный дом с видом на озеро и окружающий город находится в Лугано, Швейцария. Дом пло…
Вилла 5 спален в Лугано, Швейцария
Вилла 5 спален
Лугано, Швейцария
450 м²
€ 5,391,442
Прекрасная вилла с панорамным видом на озеро расположена в тихом и уединенном месте в нескол…
Квартира 4 спальни в Лугано, Швейцария
Квартира 4 спальни
Лугано, Швейцария
229 м²
€ 3,317,600
Отличные апартаменты, расположенные в доме, находятся в престижном районе города Лугано в Шв…

Параметры недвижимости в Лугано, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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