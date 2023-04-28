Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Тичино
  4. Локарно
  5. Виллы

Виллы в Локарно, Швейцария

Circolo dell Isole
1
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Brissago, Швейцария
Вилла 4 спальни
Brissago, Швейцария
450 м²
€ 8,419,042
Элегантная вилла, оформленная в средиземноморском стиле, находится на популярном курорте Бри…

Параметры недвижимости в Локарно, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти