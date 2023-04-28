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Жильё в Conthey, Швейцария

1 объект найдено
Шале 4 спальни в Conthey, Швейцария
Шале 4 спальни
Conthey, Швейцария
280 м²
€ 2,983,094
Великолепный особняк находится в очаровательном городе Ми, кантон Во. Всего в 10 минутах езд…

Параметры недвижимости в Conthey, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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